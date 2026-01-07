Suriye’de Şara yönetimi ile terör örgütü YPK/SDG arasındaki gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. SDG ile yapılan ‘entegrasyon’ görüşmelerinden sonuç çıkmaması ile birlikte artan gerilimle birlikte Halep’te silah sesleri yükseldi.

Yaklaşık 2 gündür devam eden çatışmalar sonrası Suriye ordusu Halep’teki YPG mevzilerinin ‘meşru hedef olduğunu duyurdu. Yapılan açıklama sonrasında ise Suriye, terör örgütüne yönelik sınırlı operasyon başlattı.

Gazeteci Ardan Zentürk, Suriye ve YPG arasında çıkan çatışmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zentürk, ABD’nin yaşanacakları bildiğini ifade ederek, PKK-YPG’ye askeri malzeme ve mühimmat yığdığını iddia etti.

"ECEVİT KADAR CESUR OLUN VE İNCİRLİK'İ SONLANDIRIN"

Erdoğan’a seslenen Zentürk, “1970'lerdeki Bülent Ecevit kadar cesur olun ve İncirlik'i sonlandırın. Merak etmeyin siz de yaşadınız bir şey olmuyor kısa zamanda Amerika'nın yelkenler iniyor” dedi.

Zentürk, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Amerika yaşanılacakları biliyordu

Üç haftadır PKKYPG'ye düzenli olarak askeri malzeme/mühimmat yığdı

Sayın

@RTErdogan

1970'lerdeki Bülent Ecevit kadar cesur olun ve İncirlik'i sonlandırın

Merak etmeyin siz de yaşadınız bir şey olmuyor kısa zamanda Amerika'nın yelkenler iniyor.”

"TSK, ANTİ-DRON HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ DERHAL HALEP'E GÖNDERMELİ"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kısa menzilli anti-dron hava savunma sistemlerini derhal Halep' e göndermesi gerektiğini belirten Zentürk, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek, "Amerika bunlara dron vermiş. TSK hava savunmada ön almalı" dedi.

Zentürk, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Türk Silahlı Kuvvetleri kısa menzilli anti-dron hava savunma sistemlerini derhal Halep' e göndermeli @HakanFidan

Amerika bunlara dron vermiş @RTErdogan

TSK hava savunmada ön almalı"

"HAKİMİYET KAYITSIZ ŞARTSIZ TÜRK MİLLETİNİNDİR"

Suriye ve YPG arasında yaşanan çatışmalarla ilgili paylaşımlarını sürdüren Zentürk, Kuvayı Milliye’nin esas olduğunu belirterek,

“KUVAYI MİLLİYE esastır

GAZİ 100 yıl önce hangi noktada durduysa MİLLET orada duracaktır

ANAYASA'dan TÜRK kelimesini silmeye çalışanlar çok yakında gereken cevabı alırlar

HAKİMİYET KAYITSIZ ŞARTSIZ TÜRK MİLETTİNİNDİR” sözlerini sarf etti.

"BİR TERÖR ÖRGÜRÜ İLE BARIŞ ARANAMAZ"

Diğer bir twitinde ise Zentürk, “Bir TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BARIŞ ARANAMAZ” ifadesini kullanarak, “Bunu nedense herkes unuttu ve tarih karşısında sorumlu oldu

Sözüm herkese iktidar-muhalefet umurumda değil

Emperyalizmin GAZİ'nin kurduğu ulus devleti hedef almasını nasıl unutabiliriz?

Ayıptır!” dedi.

Zentürk, diğer bir twitinde ise şu ifadeleri kullandı, “Sayın

@dbdevletbahceli

bu süreci başlattığında Külliye'ye yakınlık nedeniyle güzellemeler yazan arkadaşlar, konuyu TV ekranlarında köpürtenler, birinci denemedeki 793 şehidi siyasetle birlikte unutmayı seçtiler

Halep cevaptır Kuşkusuz başka cevaplar da gelecektir Böyle.”

"ADAMLAR SAVAŞA HAZIR"

Meclis’te kurulan komisyona ve Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan sürece de değinen Zentürk,

“Ne oldu bu süreç?

14 aydır bunların silah bırakması mümkün değildir dedim anlatamadım

Buyrun

Emperyalist izin vermez!

O komisyonu dağıtın ve gerçeklere dönün

Adamlar savaşa hazır

Nedir bu...” diyerek sitem etti.