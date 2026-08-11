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Kaynak: İHA

Ardahan’da bastıran dolu yağışı, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde hayatı ve doğayı etkisi altına aldı. Kısa süre içerisinde şiddetini artıran yağış nedeniyle dağ yamaçları tamamen beyaz bir tabakayla kaplandı.

Yazın en sıcak günlerinde meydana gelen bu hava olayı sonucunda, mevsim ortasında kış günlerini andıran manzaralar oluştu. Dağlarda biriken dolu tanelerinin oluşturduğu örtü çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Bölge sakinleri, doğada meydana gelen bu eşsiz görüntüleri cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.