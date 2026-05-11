Ardahan Üniversitesi Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, yarışma öncesinde yoğun antrenman programı uyguluyor.

Öğrenciler, yarışmada karşılaşacakları parkurlara benzer alanlarda yaptıkları çalışmalarla afet ve acil durum müdahale becerilerini artırmaya odaklanıyor.

Hazırlıklarda dayanıklılık, hız, koordinasyon ve takım uyumu ön planda tutuluyor. Bu kapsamda ekipler; ekipman taşıma, engel aşma, hortum açma ve kurtarma senaryoları üzerinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Erol Özçelik, organizasyonun öğrencilerin afet anlarında hızlı ve doğru müdahale becerisi kazanmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Özçelik, yapılan çalışmaların öğrencilerin mesleki gelişimlerine önemli katkı sağladığını belirterek, benzer organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yarışmanın aynı zamanda üniversiteler arasında afet yönetimi ve itfaiyecilik alanında deneyim paylaşımına zemin hazırladığı kaydedildi.