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Kaynak: İHA

Ardahan-Kars kara yolunun 2. kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 36 AAZ 919 plakalı traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgede kısa süreli güvenlik önlemi alınırken, traktörde maddi hasar meydana geldi.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.