Baharın gecikmeli gelmesi nedeniyle bir süre aksayan tarımsal faaliyetler, sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşmasıyla yeniden başladı. Üreticiler, yağışsız havayı fırsat bilerek traktörlerle tarlalarını hazırlıyor ve tohumları toprakla buluşturuyor.

Merkeze bağlı Sulakyurt köyünde çiftçiler, uzayan kış nedeniyle ertelenen ekim sürecini tamamlayabilmek adına yoğun şekilde çalışıyor.

Yulaf ve buğday ekimi yapan üreticilerden Özgür Kalkan, bu yıl kış mevsiminin normalden yaklaşık iki ay daha uzun sürdüğünü belirtti. Genellikle 4-5 ay devam eden kış şartlarının bu yıl daha sert geçtiğini ifade eden Kalkan, havaların ısınmasıyla birlikte ekim çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Zamanla yarıştıklarını dile getiren Kalkan, yağış olmayan günleri değerlendirerek tarlaları sürüp ekim işlemlerini tamamlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini söyleyen Kalkan, kendilerine miras kalan toprakları üretmeye devam ederek koruyacaklarını ifade etti.