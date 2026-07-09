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Kaynak: İHA

Ardahan’da aniden şiddetini artıran sağanak yağış ve ardından gelen dolu, bölgedeki tarım faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Kısa süre içinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili alanlar adeta beyaza bürünürken, üreticilerin büyük emek verdiği mahsuller zarar gördü.

Posof ilçesine bağlı Süngülü köyünde yoğunlaşan dolu yağışı, tarım arazilerini kullanılamaz hale getirdi. Şiddetli yağışın durmasının ardından tarlalarda büyük su birikintileri oluştu. Durumu yerinde görmek isteyen üreticiler, zarar tespiti yapabilmek amacıyla arazilerinin yolunu tuttu.

Bölgede geçimini topraktan sağlayan çiftçiler, tüm yıl boyunca verdikleri emeğin dakikalar içinde yok olduğunu ifade etti. Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen üreticiler, yetkililerin hasar tespit çalışmalarını bir an önce başlatmasını talep ediyor.

Köy sakinlerinden Sebahattin Turan da dolu yağışının ardından tarım alanlarında ciddi hasar meydana geldiğini dile getirdi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının bölgede etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları ve üreticileri meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri konusunda uyardı. Dolu yağışının tarım arazilerinde yol açtığı net zarar boyutunun, yapılacak resmi incelemelerin ardından kesinleşeceği bildirildi.