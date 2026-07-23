Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde doğal alanlarından Çıldır Gölü, Ardahan'da yükselen hava sıcaklıkları karşısında serin bir nefes almak isteyenlerin durağı haline geldi.

Mevsim ortalamalarını aşan sıcak havalardan kaçan yöre halkı ve özellikle gençler, günün en sıcak saatlerinde gölün yolunu tutuyor. Çıldır Gölü'nün serin sularında yüzerek vakit geçiren gençler, bir yandan sıcakların olumsuz etkisini üzerlerinden atarken bir yandan da akranlarıyla keyifli anlar yaşıyor. Bölgenin sunduğu doğal atmosferin büyüleyici olduğunu dile getiren gençler, gölde bulunmaktan mutluluk duyduklarını aktarıyor.

Sadece serinlemek amacıyla değil, dinlenmek ve doğayla baş başa kalmak için de bölgeyi tercih eden ziyaretçiler; gölün sunduğu serinliğin yanında çevredeki manzaranın da cezbedici olduğuna dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, yaz mevsimi boyunca Çıldır Gölü'nün bölgedeki en güçlü alternatiflerden biri olduğunu vurguluyor.

Meteorolojik şartlar doğrultusunda sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyretmesi beklenirken, önümüzdeki süreçte Çıldır Gölü'ne olan ziyaretçi akınının artarak devam edeceği öngörülüyor.