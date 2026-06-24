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Tarihi dokusu ve etkileyici doğasıyla bölgenin cazibe merkezlerinden biri olan Ardahan, yaz aylarında ziyaretçilerine keyifli bir atmosfer sunuyor. Özellikle Çıldır ilçesinde bulunan ve geçmişte savunma amacıyla inşa edilen Şeytan Kalesi, gizli giriş kapısı ve kanyonla bütünleşen büyüleyici manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Turizmde son yıllarda doğal alanlara yönelik eğilimin arttığına dikkat çeken İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, "Kum, güneş turizmi, daha natürel alanları keşfe, daha doğal alanlara, yaylalara, steplere, bu tarafa doğru kayma eğiliminde. Her ne kadar kum, güneş turizmi devam etmiş olsa da turizmin önemli ayaklarından bir tanesi yayla turizmi olmaya başladı." dedi.

Şeytan Kalesi’nin turizm potansiyelini artırmak amacıyla bölgede kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Dede, kalede restorasyon, yeniden ışıklandırma ve çevre düzenleme projelerinin sürdüğünü belirterek, ziyaretçilerin konforu için bölgeye kalıcı bir hizmet binası ile otopark alanı kazandırılacağını açıkladı. Dede. "Yıllık ortalama 100 bin kişi bu bölgeyi merak ediyor. Ardahan'ın en tanınan iki büyük unsuru var; biri Çıldır Gölü, diğeri ise Şeytan Kalesi'dir. Bölgenin tanıtımı için sosyal medya paylaşımları ve çeşitli faaliyetler yürütmeye devam ediyoruz" İfadelerini kullandı.

Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, hem tarihi bir yolculuğa çıkıyor hem de Karaçay Kanyonu'nun sunduğu benzersiz manzara eşliğinde doğanın tadını çıkarıyor.