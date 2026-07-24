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Kaynak: İHA

Ardahan genelinde aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamda aksamalara yol açtı. Yağışın özellikle Ardahan-Göle karayolunun Kirman köyü mevkisinde yoğunlaşması nedeniyle ulaşım bir süreliğine durma noktasına geldi. Seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşarken, çok sayıda araç tedbir amacıyla yol kenarındaki güvenli alanlarda yağışın dinmesini bekledi.

Yaz ayının ortasında yaşanan dolu yağışı sonrasında dağların zirveleri ve yüksek rakımlı alanlar tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede beliren kış manzaraları çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Aksayan trafiği normale döndürmek amacıyla Karayolları ekipleri bölgede hızlıca çalışma başlattı. Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücülerin olumsuz hava koşullarına karşı temkinli ve dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Meteoroloji uzmanları, bölge genelinde sağanak ve dolu yağışlarının aralıklarla devam edebileceğini bildirdi. Yetkililer; yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı bölge halkını dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.