Ardahan genelinde akşam saatlerinden itibaren olumsuz hava koşulları etkili olmaya başladı. Sağanak, kısa sürede yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı.
TEPELER VE SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Ardahan kent merkezinde ve çevre bölgelerde etkisini artıran dolu yağışı nedeniyle cadde ile sokaklar kısa süre içerisinde beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Yıldızlı Dağ bölgesinde yoğunlaşan yağış, yüksek kesimlerdeki tepelerin tamamen beyaza bürünmesine yol açtı.
HAVA SICAKLIĞI DÜŞTÜ, GÖKKUŞAĞI OLUŞTU
Şiddetli sağanak ve dolu yağışının durmasının ardından, bölge genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı ise kentin farklı noktalarından görülebilen renkli görüntüler oluşturdu.