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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ardahan'da bir büyükbaş hayvanda kuduz virüsünün tespit edilmesi üzerine bölgede karantina uygulaması başlatıldı. Merkez Gürçayır Mahallesi'ndeki bir işletmede görülen vaka sonrası hayvan itlaf edilirken, çevrede geniş çaplı önlemler alındı.

NUMUNE ERZURUM'A GÖNDERİLDİ

Rahatsızlanan sığırın durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. Hayvandan alınan numune Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde incelendi. Yapılan testlerde kuduz virüsü tespit edilince hayvan öldürüldü.

BÖLGE KARANTİNAYA ALINDI

Vakanın doğrulanmasının ardından hayvan ve insan sağlığını korumak amacıyla işletmenin bulunduğu bölge karantinaya alındı. Yetkililer, bölgede gerekli tedbirlerin uygulanmaya başladığını açıkladı.

İŞLETMENİN ADI AÇIKLANMADI

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, kuduz vakasının görüldüğü işletmenin ismi kamuoyuyla paylaşılmadı. Bölgede inceleme ve kontrol çalışmalarının sürdüğü bildirildi.