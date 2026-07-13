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Kaynak: DHA

Ardahan – Artvin karayolunun Sulakyurt Köyü mevkiinde, saat 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen bir minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI!

Kazanın şiddetiyle araçta sıkışan minibüs sürücüsü, itfaiye erlerinin müdahaleleri sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.