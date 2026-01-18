Açılışla ilgili açıklama yapan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaştığını belirterek, "Ardahan Yaalnızçam Kayak Merkezi gerçekten çok özel bir yer. Bugüne kadar buraya yatırım yapıp emek verenlere teşekkür ediyorum. Bize düşen burayı en güzel şekliyle kullanmak, en güzel şekliyle duyurmaktır. Atıl kalan bir otelimiz var burada, Allah nasip ederse bu otelimizi de faaliyete alıp tekrar ekonomiye kazandırmaktır. Reklamını, tanıtımını en iyi şekilde yapıp, milletimize, şehrimize, esnafımıza faydalı olacak, sportif camiaya, turistik camiaya burayı duyuracak şekilde hep birlikte el birliğiyle gayret edeceğiz" dedi.

Yetkililer, sezon boyunca pist güvenliği, ulaşım ve konaklama konusunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Kayak merkezinde hafta sonları yoğunluk yaşanması beklenirken, bölge esnafı da sezonun turizme ve ekonomiye katkı sağlamasını umut ediyor.