Kent genelinde geçtiğimiz hafta aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından, yerini sert ve dondurucu soğuklara bıraktı. Özellikle gece saatlerinde hissedilen düşük sıcaklıklar nedeniyle binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, ağaç dalları ise buzla kaplandı.

Kışın etkisini hâlâ sürdürdüğünü belirten Umut Kahya, “Ağaçların dalları buz tutmuş durumda. Kış devam ediyor, şu an her yer karla kaplı” ifadelerini kullandı.

Ağaçların üzerini saran kristalimsi buz tabakası ise ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.