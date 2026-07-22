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Kaynak: İHA

Altyapı işlemleri tamamlanan bölgelerde başlayan çalışmalar kapsamında yıpranan yol yüzeyleri yenilenirken, kent içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, asfalt serim çalışmalarının belirlenen takvim çerçevesinde şehir genelinde etaplar halinde devam edeceğini bildirdi.

Belediye yetkilileri, çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaretleri ile yönlendirmelere dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, sıcak asfalt uygulamalarının tamamlanmasının ardından yolların daha güvenli ve kullanışlı hale geleceğini belirtti.

Yürütülen asfalt seferberliğinin tamamlanmasıyla birlikte Ardahan'ın ulaşım altyapısının daha güçlü bir yapıya kavuşması ve vatandaşların daha kaliteli ulaşım hizmetinden yararlanması hedefleniyor.