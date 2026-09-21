Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Melike Çiçek / Yeniçağ



Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, hafta sonu tatilini geçirmek üzere geldiği Şavşat’ta ilçenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirterek, Şavşat ve Ardahan açısından büyük önem taşıyan Sahara Tüneli projesinin de öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Vali Yamlı, gurbetçilere de “Buyursunlar, gelsinler. Her zaman başımızın, gözümüzün üstünde yerleri var” sözleriyle çağrıda bulundu.

VALİ YAMLI, ŞAVŞAT’TA İLÇE PROTOKOLÜ TARAFINDAN KARŞILANDI

Şavşat’a gelen Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Şavşat Evi önünde Şavşat Kaymakamı Alperen Çelepci, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emre Göktan, İlçe Emniyet Amiri Emre Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Erol Kara, İlçe Müftüsü Mahmut Yalabur, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Turgay Büyük, daire amirleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Şavşat’ı gezen Vali Yamlı, bölgenin tanınmış televizyon program yapımcısı ve sunucusu Yeni Çağ gazetesi Bölge temsilcisi Nurbay Usta’nın sorularını da yanıtladı.

“ŞAVŞAT DOĞA HARİKASI BİR YER”

Gaziler Günü dolayısıyla tüm gazilerin gününü kutlayan Vali Yamlı, Şavşat’ın doğal güzelliklerinden duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Yamlı, “Tüm gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyorum. Onlara olan saygı ve hürmetlerimizi, minnetimizi tekrar dile getirmek istiyorum” dedi.

Şavşat’ın daha önce çok duyduğu ancak burayı ilk kez ziyaret etme imkanı olduğunu belirten Yamlı, “Şavşat hakikaten doğa harikası bir yer. Geldik, gördük. Çok duyuyorduk ama daha önce buraya gelmemiştim. Ardahan’ımızın hemen dibinde, gerçekten birçok ortak şeyi birlikte yaptığımız, birçok şeyi beraber yaşadığımız bir ilçe” ifadelerini kullandı.

Şavşat’ta yaşayan insanların çok şanslı olduğunu söyleyen Yamlı, ilçenin daha fazla tanıtılması ve ulaşım imkânlarının geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Bugün gelip gördüğümüzde gerçekten bu doğa harikası yere bir kez daha hayran kalmış olduk. Burada yaşayanların gerçekten çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah ileride bu doğa harikası yerimiz biraz daha tanıtılır, insanların daha kolay ulaşabileceği bir yer olması sağlanır ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunulur” diye konuştu.

SAHARA TÜNELİ İÇİN “AJANDAMIZIN BİRİNCİ MADDESİ” MESAJI

Ardahan ile Şavşat arasında ulaşım açısından büyük önem taşıyan Sahara Tüneli projesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Yamlı, projenin hem Ardahan hem de Şavşat için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Yamlı, “Bunlar bizim öncelikli planlarımızdan. Sürekli ajandamızın ilk maddesi. Gerek Ardahan’ımız için gerek Şavşat’ımız için bu hayati öneme sahip bir proje” dedi.

“İNŞALLAH TEZ ZAMANDA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK”

Sahara Tüneli projesine ilişkin genel kanaatin olumlu olduğunu ifade eden Yamlı, çalışmaların başlamasını umut ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Projemizle ilgili genel kanaat, buranın yapılması yönünde. İnşallah tez zamanda Ulaştırma Bakanlığımız da faaliyetlere, çalışmalara başlayacak. Ardahan’ımıza, Şavşat’ımıza ve memleketimize güzel bir hizmet olacağına inanıyoruz. Ajandamızın birinci maddesi.”

GURBETÇİLERE ARDAHAN VE ŞAVŞAT DAVETİ

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Ardahan’ın ve Şavşat’ın doğal güzelliklerini görmek için tüm hemşehrilerini bölgeye davet etti.

Yamlı, “Şanslıyız, geldik, buralardayız ve bu güzel yerleri görme fırsatı buluyoruz. Bütün hemşehrilerimizi de buraya davet ediyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Her zaman başımızın, gözümüzün üstünde yerleri vardır” dedi.

KAYMAKAM ÇELEPCİ: “KOMŞU İLİMİZİN VALİSİNİ ŞAVŞAT’TA AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUK”

Şavşat Kaymakamı Alperen Çelepci, Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı’nın ilçeyi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çelepci, komşu il Ardahan’ın Valisi Yamlı’yı Şavşat’ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Komşu ilimiz Ardahan’ın Sayın Valisi Ömer Hilmi Yamlı’yı ilçemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Kendilerinin Şavşat’ımızı ziyaret ederek ilçemizin doğal güzelliklerini yerinde görmeleri bizler için son derece kıymetli. Komşu illerimiz arasındaki gönül bağının ve iş birliğinin bu tür ziyaretlerle daha da güçleneceğine inanıyoruz. Sayın Valimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, kendilerini her zaman Şavşat’ta görmekten büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum.” Dedi.

Yamlı’nın Şavşat’a yönelik sıcak mesajları ve Sahara Tüneli’yle ilgili açıklamaları, ilçede memnuniyetle karşılandı.