Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Ardahan'da doğal yaşam ortamından ayrılan bir tilki, gece vakti şehir merkezindeki tarihi Halilefendi Köprüsü'ne kadar geldi. Bölgede bir süre dolanan yaban hayvanı, çevredeki insanların ilgisini çekti.

Aç kaldığı için yerleşim bölgesine geldiği tahmin edilen tilkinin, kent merkezinde sakin bir şekilde ilerlediği görüldü. Bir zaman sonra gözden kaybolan tilki, alanı terk ederek izini kaybettirdi. Ardahan gibi insan yerleşimleri ile yaban hayatının iç içe geçtiği illerde, özellikle gece vakitlerinde besin arayışındaki vahşi hayvanlar zaman zaman kent alanlarına girebiliyor. İlgiyle karşılanan o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi.

Öte yandan yetkili isimler, bu tür yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında emniyet mesafesinin korunması ve hayvanların doğal davranışlarına kesinlikle müdahale edilmemesi hususunda uyarıda bulunuyor.