Kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tedbir amacıyla tır trafiğine izin verilmiyor.

Öte yandan, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde ise tırların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.

Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.