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Kaynak: İHA

Ardahan ili Posof ilçesinin Balgöze köyünde gece saatlerinde aç kalan bir yaban kurdu yerleşim alanına kadar geldi. Doğada besin bulmakta zorlandığı belirtilen kurt, 3 Eylül 2026 Perşembe günü gece yarısı saat 01.20 sularında köye giriş yaptı. Turgay Eraslan'a ait ahırın çevresini koruma görevini üstlenen köpeği hedef alan kurt, kısa süreli bir boğuşmanın ardından olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan bu olağandışı hareketlilik ve kurt ile köpeğin karşı karşıya geldiği anlar, ahırın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerde kurdun köpeğe hamle yaptığı ve sonrasında hızla bölgeden uzaklaştığı net bir şekilde görüldü.