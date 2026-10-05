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Kaynak: İHA

Ardahan'ın Posof ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kış koşulları yeniden etkisini gösterdi. Yaklaşık 2 bin 550 metre yüksekliğindeki Ilgar Dağı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının özellikle Ilgar Dağı Geçidi çevresinde etkisini artırması ulaşımı olumsuz etkiledi. Rüzgârın da kuvvetlenmesiyle kar yağışı zaman zaman tipiye dönüştü.

Tipi nedeniyle yol güzergâhında görüş mesafesi zaman zaman önemli ölçüde düştü. Görüşün azalması üzerine sürücüler hızlarını düşürerek yollarına devam etmek zorunda kaldı.

Yüksek rakımı ve sert hava koşullarıyla bilinen Ilgar Dağı, sonbahar ve kış aylarında ulaşım açısından zorlu güzergâhlardan biri olarak öne çıkıyor.