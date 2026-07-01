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Kaynak: İHA

Şehrin işlek noktalarında vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri; aile içi şiddet, yasa dışı bahis, sanal kumar, bağımlılık ve dolandırıcılık gibi güncel ve kritik başlıklar altında hayati uyarılarda bulundu.

Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerde, özellikle telefon ve sosyal medya üzerinden yürütülen yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekildi. İnternet ortamında kişisel verilerin ve şifrelerin kimseyle paylaşılmaması gerektiğini vurgulayan emniyet mensupları, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında hiç vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibata geçilmesi yönünde çağrı yaptı. Teknolojinin güvenli kullanımı ve siber suçlardan korunma yollarının yanı sıra, yasa dışı bahis ile sanal kumarın aile yapısı üzerinde açtığı derin yaralar da örneklerle anlatıldı.

Farkındalık faaliyetleri kapsamında binlerce vatandaşa bilgilendirici broşürler dağıtan Ardahan Emniyeti, güvenli internet kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konularındaki eğitici çalışmaların il genelinde kararlılıkla ve kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdi.