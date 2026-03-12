Shakhtar Donetsk UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Lech Poznan ile karşı karşıya geldi.

ARDA TURAN'IN EKİBİ TUR İÇİN AVANTAJI KAPTI

Hazırlıklarını Türkiye Kasımpaşa'nın tesislerinde yaptığı maçta Arda Turan'ın ekibi Marlon Gomes, Martins da Silva Newerton ve Isaque Severino Silva'nın golleriyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek kapısını araladı. Lech Poznan'ın tek golü Mikael Ishak'tan geldi.

RÖVANŞ MAÇI DA POLONYA'DA OYNANACAK

Shakhtar Donetsk'in rövanş karşılaşmasını Türkiye'de oynama talebi UEFA tarafından kabul edilmemişti.

Bu doğrultuda; Shakhtar Donetsk'in ev sahibi olacağı ikinci maç da Polonya da oynanacak.