Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Arda Turan'ın Shakhtar'ı Şampiyonlar Ligi dönüşü hata yapmadı

Arda Turan'ın Shakhtar'ı Şampiyonlar Ligi dönüşü hata yapmadı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde Chornomorets'i 2-0 mağlup etti. Oleg Ocheretko ve Luca Meirelles'in golleriyle kazanan Shakhtar, ligde liderlik yarışındaki yerini korudu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Arda Turan'ın Shakhtar'ı Şampiyonlar Ligi dönüşü hata yapmadı - Resim: 1

Ukrayna Premier Ligi'nde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında Chornomorets ile karşı karşıya geldi. Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Shakhtar 2-0 kazanarak zirve yarışını sürdürdü.

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Arda Turan'ın Shakhtar'ı Şampiyonlar Ligi dönüşü hata yapmadı - Resim: 2

PSV ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından kadroda rotasyona giden Arda Turan, yeni transfer Gabriel Carvalho'ya da orta sahada görev verdi.

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Arda Turan'ın Shakhtar'ı Şampiyonlar Ligi dönüşü hata yapmadı - Resim: 3

SHAKHTAR İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Shakhtar, aradığı golü 12. dakikada buldu. Newerton'un ortasında Oleg Ocheretko, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

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Arda Turan'ın Shakhtar'ı Şampiyonlar Ligi dönüşü hata yapmadı - Resim: 4

Ev sahibi ekip 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bondar'ın sağ kanattan yaptığı ortayı iyi değerlendiren Luca Meirelles, kafa vuruşuyla skoru 2-0'a taşıdı. Shakhtar soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti.

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Arda Turan'ın Shakhtar'ı Şampiyonlar Ligi dönüşü hata yapmadı - Resim: 5

İKİNCİ YARIDA SKOR DEĞİŞMEDİ

Arda Turan'ın öğrencileri ikinci yarıda da rakip kalede pozisyonlar üretirken Chornomorets kalecisi Arthur Aniagboso farkın açılmasını engelledi.

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Arda Turan'ın Shakhtar'ı Şampiyonlar Ligi dönüşü hata yapmadı - Resim: 6

Kalan bölümde başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan Shakhtar Donetsk puanını 15'e yükseltti ve Polessya'nın ardından averaj farkıyla ikinci sırada yer alarak Ukrayna Premier Ligi'ndeki liderlik yarışını sürdürdü.

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Arda Turan'ın Shakhtar'ı Şampiyonlar Ligi dönüşü hata yapmadı - Resim: 7

SIRADA UKRAYNA KUPASI VAR

Shakhtar Donetsk, 17 Eylül Perşembe günü Ukrayna Kupası son 32 turunda Vilkhivtsi'ye konuk olacak. Arda Turan'ın ekibi daha sonra 20 Eylül Pazar günü ligde LNZ'yi Arena Lviv'de ağırlayacak.

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