Ukrayna Premier Ligi'nde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında Chornomorets ile karşı karşıya geldi. Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Shakhtar 2-0 kazanarak zirve yarışını sürdürdü.
Arda Turan'ın Shakhtar'ı Şampiyonlar Ligi dönüşü hata yapmadı
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde Chornomorets'i 2-0 mağlup etti. Oleg Ocheretko ve Luca Meirelles'in golleriyle kazanan Shakhtar, ligde liderlik yarışındaki yerini korudu.Furkan Çelik
PSV ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından kadroda rotasyona giden Arda Turan, yeni transfer Gabriel Carvalho'ya da orta sahada görev verdi.
SHAKHTAR İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Shakhtar, aradığı golü 12. dakikada buldu. Newerton'un ortasında Oleg Ocheretko, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
Ev sahibi ekip 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bondar'ın sağ kanattan yaptığı ortayı iyi değerlendiren Luca Meirelles, kafa vuruşuyla skoru 2-0'a taşıdı. Shakhtar soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti.
İKİNCİ YARIDA SKOR DEĞİŞMEDİ
Arda Turan'ın öğrencileri ikinci yarıda da rakip kalede pozisyonlar üretirken Chornomorets kalecisi Arthur Aniagboso farkın açılmasını engelledi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan Shakhtar Donetsk puanını 15'e yükseltti ve Polessya'nın ardından averaj farkıyla ikinci sırada yer alarak Ukrayna Premier Ligi'ndeki liderlik yarışını sürdürdü.
SIRADA UKRAYNA KUPASI VAR
Shakhtar Donetsk, 17 Eylül Perşembe günü Ukrayna Kupası son 32 turunda Vilkhivtsi'ye konuk olacak. Arda Turan'ın ekibi daha sonra 20 Eylül Pazar günü ligde LNZ'yi Arena Lviv'de ağırlayacak.