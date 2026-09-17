Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda yoluna devam ediyor. Shakhtar, Stadion Vil'khivtsi'de karşılaştığı Vilkhivtsi'yi 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

ARDA TURAN'IN ÖĞRENCİLERİ İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 30. dakikada Yehor Nazaryna'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Shakhtar, devrenin bitimine kısa süre kala G. Carvalho'nun 44. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Arda Turan'ın Shakhtar'ı durdurulamıyor: Son 16 bileti 3 golle geldi - Resim : 1

TURU GETİREN ÜÇÜNCÜ GOL TSUKANOV'DAN

İkinci yarıda da oyundaki üstünlüğünü sürdüren Arda Turan'ın öğrencileri, 72. dakikada Viktor Tsukanov'un golüyle skoru 3-0'a taşıdı.

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Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Shakhtar Donetsk sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Ukrayna Kupası'nda son 16 takım arasına kaldı.

Shakhtar Donetsk'in bir sonraki turdaki rakibi, gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.