Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de yeni sezona fırtına gibi başladı.
Son şampiyon Shakhtar, ligin ikinci haftasında Epitsentr'a konuk oldu.
SHAKHTAR 2 GOLLE KAZANDI
Tonkocheyev Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada baştan sona oyun üstünlüğünü elinde tutan Shakhtar Donetsk, Oleg Ocheretko ve Yegor Nazaryna'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Arda Turan'ın öğrencileri lige ikide iki yaparak iddialı bir başlangıç yaptı.
2 MAÇTA 7 GOL
Shakhtar Donetsk, sezonun ilk haftasında Kudrivka karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından Epitsentr engelini de kayıpsız geçti.
İki karşılaşmada rakip filelere 7 gol gönderen ve kalesinde ise yalnızca 1 gol gören Shakhtar şimdiden rakiplerine gözdağı verdi.
ARDA TURAN'IN TAKIMI ZİRVEYİ BIRAKMADI
Shakhtar Donetsk Epitsentr galibiyetiyle zirvedeki yerini de korudu. Epitsentr ise ikinci haftanın ardından 3 puanda kaldı.