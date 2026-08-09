Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de yeni sezona fırtına gibi başladı.

Son şampiyon Shakhtar, ligin ikinci haftasında Epitsentr'a konuk oldu.

Arda Turan'ın Shakhtar'ı durdurulamıyor: 2 maçta 7 gol - Resim : 1

SHAKHTAR 2 GOLLE KAZANDI

Tonkocheyev Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada baştan sona oyun üstünlüğünü elinde tutan Shakhtar Donetsk, Oleg Ocheretko ve Yegor Nazaryna'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arda Turan'ın öğrencileri lige ikide iki yaparak iddialı bir başlangıç yaptı.

Arda Turan'ın Shakhtar'ı durdurulamıyor: 2 maçta 7 gol - Resim : 2

2 MAÇTA 7 GOL

Shakhtar Donetsk, sezonun ilk haftasında Kudrivka karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından Epitsentr engelini de kayıpsız geçti.

Arda Turan'ın Shakhtar'ı yeni sezona fırtına gibi başladı: 5 golle kazandılarArda Turan'ın Shakhtar'ı yeni sezona fırtına gibi başladı: 5 golle kazandılarSpor

İki karşılaşmada rakip filelere 7 gol gönderen ve kalesinde ise yalnızca 1 gol gören Shakhtar şimdiden rakiplerine gözdağı verdi.

Arda Turan'ın Shakhtar'ı durdurulamıyor: 2 maçta 7 gol - Resim : 4

ARDA TURAN'IN TAKIMI ZİRVEYİ BIRAKMADI

Shakhtar Donetsk Epitsentr galibiyetiyle zirvedeki yerini de korudu. Epitsentr ise ikinci haftanın ardından 3 puanda kaldı.