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Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de yeni sezona fırtına gibi başladı.

Son şampiyon Shakhtar, ligin ikinci haftasında Epitsentr'a konuk oldu.

SHAKHTAR 2 GOLLE KAZANDI

Tonkocheyev Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada baştan sona oyun üstünlüğünü elinde tutan Shakhtar Donetsk, Oleg Ocheretko ve Yegor Nazaryna'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arda Turan'ın öğrencileri lige ikide iki yaparak iddialı bir başlangıç yaptı.

2 MAÇTA 7 GOL

Shakhtar Donetsk, sezonun ilk haftasında Kudrivka karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından Epitsentr engelini de kayıpsız geçti.

İki karşılaşmada rakip filelere 7 gol gönderen ve kalesinde ise yalnızca 1 gol gören Shakhtar şimdiden rakiplerine gözdağı verdi.

ARDA TURAN'IN TAKIMI ZİRVEYİ BIRAKMADI

Shakhtar Donetsk Epitsentr galibiyetiyle zirvedeki yerini de korudu. Epitsentr ise ikinci haftanın ardından 3 puanda kaldı.