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Kaynak: AA

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Tivibu, spor dünyasından farklı branşları ve Avrupa'nın öne çıkan futbol organizasyonlarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Yeni yayın anlaşması kapsamında, Ukrayna futbolunun köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk'in sezon boyunca Ukrayna Premier Ligi'nde oynayacağı tüm müsabakalar Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Takımın başında Arda Turan bulunuyor.

Şampiyonluk iddiasıyla yeni sezona başlayan Shakhtar Donetsk, ligin 5. haftasında Karpaty Lviv deplasmanına çıkacak. İlk 3 maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapan ancak geçen hafta sahasında yenilerek 9 puanda kalan Ukrayna temsilcisi, Karpaty Lviv karşısında yeniden galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Karşılaşma bugün saat 18.00'de Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

Futbolseverler, Tivibu GO aracılığıyla mücadeleyi bulundukları her yerden izleyebilecek. Platformun "Geri Al İzle" fonksiyonuyla da maç sırasında kaçırılan önemli anlar, tartışmalı pozisyonlar ve goller 7 gün boyunca geriye sarılarak yeniden izlenebilecek.