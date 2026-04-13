Arda Turan'ın maçı sırasında hava saldırısı alarmı

Ukrayna’da Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i LNZ Cherkasy deplasmanında savaş sirenleri çaldı ve hava saldırısı alarmıyla maç yarıda kaldı. İlk yarı 2-2 sona ererken ikinci yarının başlaması belirsizliğini koruyor.

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi’nin 23. haftasında Ukrayna Premier Ligi'nde liderliği paylaştığı LNZ Cherkasy'nin konuğu oldu.

Cherkasy’nin Tsentralnyi Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte gergin bir bekleyişe dönüştü.

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, ev sahibi LNZ Cherkasy ile 2-2’lik eşitliği bozamamıştı ki stadın sirenleri çalmaya başladı.

Hava saldırısı uyarısı, tribünleri ve soyunma odalarını anında harekete geçirdi. İkinci yarıya çıkılmasına izin verilmedi.

Oyuncular ve teknik ekip, güvenlik protokolleri gereği stadyumun koruma alanlarına yönlendirilirken maçın kaderi belirsizliğe bırakıldı.

Savaşın Pençesinde Bir Deplasman

Ukrayna’da süren çatışma ortamı, spor etkinliklerini her hafta yeni bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

Shakhtar Donetsk’in bu deplasmanı, ligin 23. haftasında kritik bir virajdı. Arda Turan yönetimindeki ekip, sezon boyunca hem saha içi performansını hem de savaş koşullarındaki lojistik zorlukları yönetmek zorunda kalıyor.

Teknik direktör Turan, eski futbolculuk kariyerinden gelen disiplin ve motivasyonla takımını ayakta tutmaya çalışıyor.

İlk Yarıda Atılan Gollerin Ardından Sessizlik

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası, iki takımın da ataklarıyla renkli geçmişti. Skor 2-2’ye ulaşırken taraftarlar heyecanı dorukta yaşıyordu. Devre arasındaki alarm, bu heyecanı keskin bir şekilde kesti.

Hakem heyeti ve lig yetkilileri, güvenlik raporlarını bekliyor. Arda Turan ve öğrencileri ise sirenler sustuğunda sahaya dönmek için hazır durumda.

MAÇIN ÖNEMİ

Arda Turan'ın çalıştırdığı lider Shakhtar Donetsk, 23. haftada maç eksiğiyle aynı puanı ve liderliği paylaştığı LNZ Cherkasy ile deplasmanda
kritik bir maça çıktı.

Fikstüre göre; Turan'ın öğrencileri LNZ'den sonra ligin başarılı ekiplerinden Zorya Luhansk ile deplasmanda erteleme maçı oynayacak.

Turuncu-siyahlılar, iki maçta da galip gelmesi halinde puan farkını 6'ya çıkararak ve şampiyonluk için altın değerinde bir avantaj sağlamış olacaktı.

