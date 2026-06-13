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Shakhtar Donetsk ile tarihi bir sezonu geride bırakan Arda Turan, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor.

FABRİZİO DUYURDU

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Shakhtar Donetsk, Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo forması giyen Ryan Roberto ve takımıyla anlaşmaya vardı.

Shakhtar Donetsk'in 18 yaşındaki kanat oyuncusu için 9 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan da yüzde 10 pay vereceği belirtildi.

PERFORMANSI

Sol kanadın yanı sıra on numara ve sağ kanatta da görev yapabilen Brezilyalı futbolcu, Flamengo A Takımı'nda 2 karşılaşmada forma giydi. Genç oyuncu, Flamengo U20 takımında ise 16 maça çıkarken 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

SON TRANSFER KARAVAEV

Shakhtar Donetsk, son olarak bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 34 yaşındaki Karavaev'i transfer etmişti.

Deneyimli futbolcu son olarak Dinamo Kiev forması giymişti.