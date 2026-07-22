Geçtiğimiz sezonu Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tamamlayan Shakhtar Donetsk'te yaz transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden biri olan Oleksandr Karavaev, Arda Turan ve ekibinin antrenmanları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dinamo Kiev'den Shakhtar Donetsk'e transfer olmasıyla Ukrayna'da geniş yankı uyandıran eski Fenerbahçeli oyuncu, Arda Turan'ın antrenmanlarının çok zor olduğunu ifade etti.

'EN SON NE ZAMAN BU KADAR YOĞUN ANTRENMAN YAPTIĞIMI BİLMİYORUM'

Kulübün resmi sayfasında yayınlanan röportajda, "Birkaç haftadır Arda Turan’ın yönetiminde çalışıyorsun. Teknik direktör ve ekibi hakkındaki genel izlenimlerin neler? Antrenmanlar senin için ne kadar zorlayıcı geçiyor?" sorusuna yanıt veren Karavaev şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse son derece zorlayıcı. En son ne zaman bu kadar yoğun antrenman yaptığımı hatırlamıyorum bile; ama beni çok daha güçlü kıldıklarını hissedebiliyorum. Beş gün boyunca gerçekten çok sert çalışıyorsunuz, ardından bir ya da bir buçuk gün izin yapıp tekrar beş günlük yoğun bir tempoya giriyorsunuz. İşte o zaman gücünüzü gerçekten inşa etmeye başlıyorsunuz.

'HER OYUNCUYA EN UFAK DETAYINA KADAR ANLATIYORLAR'

Teknik ekibe gelecek olursak... Benim en çok hoşuma giden şey, sahada ne yapmamız gerektiği konusunda her oyuncuya en ufak detayına kadar yol göstermeleri. Antrenmanların iki saat sürmesinin tam olarak sebebi de bu: Özellikle yeni gelen oyuncuların oyun prensiplerini iyice kavraması için her şeyi detaylıca anlatmak istiyorlar. Zaten her şey çok net bir şekilde açıklanıyor.

🔥 Passionate @ArdaTuran 🔥



😍 That drive and motivation always give the team a real boost ⚡️#Shakhtar #Türkiye pic.twitter.com/7Gn6g8rCCB — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) July 22, 2026

'HER ANTRENMANI YAŞIYOR VE SİZİ SÜREKLİ TEŞVİK EDİYOR'

Ekipteki her bir antrenör her antrenmanı adeta yaşıyor ve sizi sürekli teşvik ediyor. Sizi öyle bir moda sokuyorlar ki oyundan kopma veya tempoyu düşürme şansınız kalmıyor; her zaman tam yoğunlukla çalışıyorsunuz. Kadrodaki rekabet de bu kadar üst düzeydeyken herkes sınırlarını zorluyor, bu da takıma çok büyük bir artı sağlıyor."