UEFA Konferans Ligi'ni kura çekiminin ardından rotasını doğup büyüdüğü ülke olan Türkiye’ye çeviren genç teknik adamın heyecanı kısa sürdü.
Arda Turan’ı yıkan haber… Resmi açıklama geldi
UEFA Konferans Ligi'nde Polonya ekibi Lech Poznan ile eşleşen Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan’ın İzmir planı sonuçsuz kaldı. Savaş nedeniyle iç saha karşılaşmalarını Polonya’da oynamak zorunda kalan Shakhtar cephesinin isteği sonuçsuz kaldı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Ukrayna’daki savaş koşullarında takımını Avrupa arenasında ayakta tutmaya çalışan Arda Turan, rakibin Polonya temsilcisi olması üzerine adil bir ortam için İzmir seçeneğini gündeme getirmişti.
Ancak yeşil sahalarda alınan son resmi karar, hem deneyimli çalıştırıcının hem de Türk futbolseverlerin beklentilerini boşa çıkardı.
Ukrayna ekipleri savaş nedeniyle Avrupa'da iç saha maçlarını uzun süredir ülke dışında oynamak zorunda kalıyor. Shakhtar, Avrupa maçlarını uzun zamandır Polonya'da oynuyor.
Son 16 turunda rakibin Polonya ekibi Lech Poznan olması, denge tartışmalarını beraberinde getirdi.
Daha adil bir çözüm arayışına giren Turan, yaptığı açıklamada Polonya’da bir Polonya takımıyla oynamak istemediklerini belirterek, Göztepe’nin stadında sahaya çıkma ihtimalini dile getirmişti. Gürsel Aksel Stadı’nın bu karşılaşma için uygun bir alternatif olabileceğini ifade eden genç teknik adam, Türk taraftarının desteğine inandığını vurgulamıştı.
Göztepe’den Destek Mesajı
Bu çağrıya Göztepe cephesi kayıtsız kalmadı. Onursal Başkan Mehmet Sepil, kulüp olarak kapılarının açık olduğunu belirtirken, son kararın UEFA’ya ait olduğunu hatırlattı. Sepil’in sıcak mesajları İzmir’de ve kamuoyunda heyecan yaratmıştı.
Ancak tüm bu olumlu temaslara rağmen İzmir ihtimali gerçekleşmedi. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, Konferans Ligi kapsamındaki iç saha maçının da Polonya’da oynanacağı kesinleşti.
Takvime göre eşleşmenin ilk maçı 12 Mart 2026’da Polonya’da Lech Poznan ev sahipliğinde yapılacak. Rövanş karşılaşması ise 19 Mart 2026’da yine Polonya’da oynanacak ve Shakhtar Donetsk ev sahibi statüsünde sahaya çıkacak. Böylece Arda Turan’ın Türkiye planı resmen rafa kalkmış oldu.