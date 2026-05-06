UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçı 3-1 kaybeden Shakhtar Donetsk Crystal Palace'a yarı final rövanş maçında final bileti için mücadele edecek.

Selhurst Park'ta yarın oynanacak kritik maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan skor dezavantajına rağmen iddialı konuştu.

İlk maçta şah-mat olduğunu belirten Arda Turan Oliver Glasner'e çok büyük saygı duyduğunu ve bu karşılaşmanın kendileri için tarihi bir tecrübe niteliği taşıdığını ifade etti.

ARDA TURAN: 'İLK MAÇTA ŞAH-MAT OLDUM'

Arda Turan maç öncesi şunları söyledi:

"Bana ilk maçta çok iyi bir ders verdi. Onlar iyi yaptıkları yerden goller buldular ama biz iyi yaptığımız şeyleri gole dönüştüremedi. Çok özel bir hocaları var. İlk maçta şah mat oldum. İkinci maçta en azından beraberliğe getirmek istiyorum. Glasner'a çok saygı duyuyorum. Onun gibi bir hocayla burada karşılaşmaktan dolayı çok mutluyum. Sadece rakip olmayı değil, rakip olurken de öğrenmeyi seçiyorum.

'BİZİM İÇİN TARİHİ BİR TECRÜBE'

İlk maça göre daha agresif bir Crystal Palace bekliyorum. Onların bizi tehdit ettiği kadar biz de onları edeceğiz. Skor ne olursa olsun geri adım atmayacağız. Bu bizim için bir tarihi tecrübe. Oyunumuzu oynamaktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü ben bu oyunla Shakhtar'da bir gelecek kurmak istiyorum.

'BİR GUARDIOLA VEYA ENRIQUE DEĞİLİM'

Tabii ki Pep Guardiola veya Luis Enrique değilim ama topa sahip olup dünyanın her yerinde oyunu kontrol etmek istiyorum. Crystal Palace muhteşem bir takım ama kendi oyunumuzu oynayıp bunu geliştirmek istiyoruz.