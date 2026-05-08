UEFA Konferans Ligi yarı final turu rövanş müsabakasında, Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, İngiliz rakibi Crystal Palace’a dış sahada 2-1’lik skorla boyun eğdi.
Arda Turan’dan Galatasaray mesajı: Şu an en iyi seçenek...
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Crystal Palace mağlubiyetiyle Avrupa defterini kapattı. Maç sonu samimi açıklamalarda bulunan genç teknik adam, Galatasaray iddialarına son noktayı koyarken tribündeki akıl hocası Fatih Terim’e duygu dolu sözlerle teşekkür etti.
Selhurst Park’ın ev sahipliği yaptığı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez’in yönettiği kritik mücadelede konuk ekip turnuvaya veda etti. Maçın 25. dakikasında Pedrinho’nun ters vuruşuyla geriye düşen Shakhtar, 34. dakikada Eguinaldo ile skoru dengeledi ve devreye 1-1 gidildi.
İkinci yarıda vites artıran Londra temsilcisi, 52. dakikada Ismaila Sarr’ın golüyle galibiyete uzandı. İlk randevuyu da 3-1 kazanan Crystal Palace, adını finale yazdırdı.
Elenmenin üzüntüsünü yaşayan Arda Turan, müsabaka bitiminde gündeme dair çarpıcı ifadeler kullandı. Başarılı teknik adam, isminin Galatasaray ile anılmasına yönelik soruya şu karşılığı verdi:
"Bu benim için konuşması pek rahat bir konu değil; çünkü ben Galatasaray'ın bir evladıyım ve şu an orada harika bir teknik direktör, tarihe geçmiş bir hoca var."
"Ben ve yakınlarım onu her zaman destekliyoruz, aklımızdan asla böyle bir şey geçmedi. Şu an Galatasaray için en iyi seçeneğin o olduğunu düşünüyorum"
Tribünde kendisini izleyen eski hocası Fatih Terim’e de şükranlarını sunan Turan, tecrübeli isim hakkında şunları kaydetti:
"Fatih hocama çok teşekkür etmek isterim, buraya kadar geldi. Allah eksikliğini göstermesin, bizim için büyük bir onur."
"İnşallah onun gurur duyabileceği bir oyun izletmişimdir. Belki kenarda olsa hücum tarafında daha agresif olur, daha iyi çözümler üretebilirdi."
"Fatih Terim, Türk futbolunun en başarılı ismi. Onun taklidini yapmıyorum; sadece ondan öğrendiklerimi paylaşıyorum."