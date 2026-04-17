UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçı 3-0 kazandığı AZ Alkmaar eşleşmesinin rövanşında Hollanda ekibiyle 2-2 berabere kalan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk yarı finale yükseldi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaşadıkları birçok zorluklara rağmen büyük bir başarıya imza atan Arda Turan, Avrupa kupalarında yarı final gören 5. Türk teknik direktör oldu.

MAÇ SONU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşmanın ardından duygularını paylaşan Arda Turan bu başarıyı hem Ukrayna'daki hem de Türkiye'deki çocuklara armağan ettiğini ifade ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

ARDA TURAN: 'ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİYORUM, ONLARIN AZMİ BİZE İLHAM OLUYOR'

Arda Turan'ın AZ Alkmaar maçı sonrası o açıklamaları şu şekilde:

"Ukrayna'daki kendi ülkemdeki geleceğe umutla bakan tüm çocuklara armağan ediyorum. Çünkü onların azmi ve yaşam şekli bizim takımımıza ilham kaynağı oluyor. Umuyorum ülkedeki insanları ve çocukları biraz olsun mutlu edebilmişizdir."