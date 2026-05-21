Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör adayları arasında gösterilen Arda Turan'dan hakkında çıkan söylentilere yönelik açıklama geldi.

ARDA TURAN'DAN BEŞİKTAŞ SÖYLENTİLERİNE YANIT

Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Shakhtar Donetsk'in sezonun son haftasında Kolos'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan teknik direktör Arda Turan, 'Beşiktaş ile adımın anılması büyük bir onur ve gururdur.' dedi. Genç teknik adam buna rağmen Shakhtar'da kalmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.

'BENİM İÇİN HER ZAMAN ONUR'

Arda Turan, "Adımı, üstelik sadece transfer söylentileri kapsamında bile olsa Beşiktaş gibi büyük bir kulüple aynı başlıklarda görmek benim için her zaman bir onur. Ancak Dario Srna ve Sergey Palkin ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çok büyük hayallerimiz ve başarılarımız var. Bu nedenle geleceğim bu anlamda oldukça net şekilde belirlenmiş durumda.” diye konuştu.