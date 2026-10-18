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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, adının A Milli Takım teknik direktörlüğü için anılması üzerine kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

Milli takım ile Shakhtar Donetsk'e karşı sorumluluğunun kendisi için önemli olduğunu belirten Turan, şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce de vurguladığım gibi, bazen sözler duygulardan ve kararlardan daha ağır basar. Şunu söyleyebilirim ki bahsettiğiniz bu iki faktör de benim için son derece önemli. Aynı zamanda, kulübe olan sınırsız sadakatim ve bağlılığım her zaman benimle kalacak.”

"SHAKHTAR BANA GÜVENDİĞİ SÜRECE..."

Görevine devam edeceğinin mesajını veren Turan, “Şu anda buradayım ve Shakhtar Donetsk bana güvendiği sürece kulübüme hizmet etmeye hazırım.” dedi.

Arda Turan daha önceki açıklamasında da A Milli Takım'da görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtmiş ancak Shakhtar Donetsk'e ve oyuncularına verdiği sözlere bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Milli takım konusunda ikna edilmeyi beklediği yönündeki yorumlara da tepki gösteren Turan, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle bir ikna durumu yok. Bu, beni gerçekten çok rahatsız ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.