Arda Turan'a A Milli Takım teknik direktörlüğü soruldu: Bakın ne cevap verdi

'MİLLİ TAKIM'IN MUHTEŞEM BİR HOCASI VAR'

Kafa Sports Youtube kanalında Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Arda Turan, 'Milli takım için en çok konuşulan isimlerden birisin. Milli Takım'a gelecek misin?' sorusuna, "Milli Takım'ın muhteşem bir hocası var. Böyle şeyler olabilir. Buraya kadar çok iyi bir iş yaptı." dedi.