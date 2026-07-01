Shakhtar Donetsk'in başındaki ilk sezonunda Ukrayna Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve UEFA Konferans Ligi'nde takımını yarı finale kadar taşıyan başarılı teknik adam Arda Turan, A Milli Takım ile isminin anılmasına yönelik açıklama yaptı.
Arda Turan'a A Milli Takım teknik direktörlüğü soruldu: Bakın ne cevap verdi
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na grupta erken vedasının ardından teknik direktör Montella'nın yerine geçebileceği konuşulan Arda Turan hakkında çıkan bu iddialara yanıt verdi.Furkan Çelik
'MİLLİ TAKIM'IN MUHTEŞEM BİR HOCASI VAR'
Kafa Sports Youtube kanalında Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Arda Turan, 'Milli takım için en çok konuşulan isimlerden birisin. Milli Takım'a gelecek misin?' sorusuna, "Milli Takım'ın muhteşem bir hocası var. Böyle şeyler olabilir. Buraya kadar çok iyi bir iş yaptı." dedi.
'TECRÜBE DENİLEN ŞEY BU'
Sözlerine devam eden Arda Turan şöyle konuştu:
"İlk Real Madrid maçını oynadığım günü hatırlıyorum Atletico Madrid'de, Bernabeu'da. Yani gözümü açıp kapayana kadar maç geçti gitti. Ne oldu, ne bitti hala daha bir hafızamda herhangi bir hatıra yok.
Ama bana Bernabeu'da son oynadığım maçları sorsan; inan bana sahanın patronu gibi, bir 10 numara gibi, her anını doğru oynayabilen, oyunu bambaşka yere taşıyabilen bir oyuncuydum.
Bunu neden anlatıyorum? İlk defa gittik 24 yıl sonra. Bu gerçekten tecrübe denilen şey bu. Işıklar, stat, organizasyon, ha hu derken, güzellik derken... Hayatta böyle şeyler olabilir.
'PERFORMANS HAYAL KIRIKLIĞI DÜZELTİLEBİLİR'
Tabii ki eleştiri yapmalıyız. Oyuncu kardeşlerimiz de ülkenin üzüntüsünü anlamalı. Performans hayal kırıklığı düzeltilebilir. İnsanlar üzüntülerinden böyle konuşuyor. Yoksa biz onları sevmekten vazgeçmeyeceğiz. O yüzden bu yaralar sarılır. Önemli olan gerekli dersleri almak."