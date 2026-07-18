24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'ndan sürpriz bir şekilde grup aşamasında elenen A Milli Takım'ın tunurva başarısızlığı uzun süre gündemde kalmış ve teknik direktör Vincenzo Montella yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

MONTELLA 'GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM' DEMİŞTİ

Üzerindeki büyük baskıya rağmen Montella hakkında çıkan ayrılık söylentilerine görevine devam edeceğini söyleyerek cevap vermişti.

ARDA TURAN'A A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ TEKLİF EDİLDİ

Ukrayna basınından gazeteci Igor Burbas, BurBuzz Youtube kanalında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Burbas yayında, "Edindiğim bilgilere göre, Arda Turan'a A Milli Takım teknik direktörlüğü teklif ediliyor. Montella'yı henüz kovmadılar ama anladığım kadarıyla yerine layık birisini bulurlarsa yolları ayırmaya hazırlar." dedi. Ancak Arda Turan'ın bu teklifi Shakhtar Donetsk ile kariyerine devam etmek istemesinden dolayı geri çevirdiği aktarıldı.

Bu iddia Ukrayna basınında geniş yer bulurken henüz konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı..

SHAKHTAR İLE UKRAYNA ŞAMPİYONLUĞU VE KONFERANS YARI FİNALİ GÖRDÜ

Ukrayna Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Arda Turan aynı zamanda Shakhtar'ı UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale kadar taşımıştı.

ARDA TURAN İDDİALARA 'MİLLİ TAKIM'IN MUHTEŞEM BİR HOCASI VAR' YANITI VERMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Candaş Tolga Işık'ın Kafa Sports Youtube kanalındaki programına katılan Arda Turan, 'Milli takım için en çok konuşulan isimlerden birisin. Milli Takım'a gelecek misin?' sorusuna, "Milli Takım'ın muhteşem bir hocası var. Böyle şeyler olabilir. Buraya kadar çok iyi bir iş yaptı." diye yanıt vermişti.