Arda Turan yönetiminde Ukrayna Premier Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren ve yakaladığı inanılmaz form grafiğini şampiyonlukla süsleyen Shakhtar Donetsk son maçta nazara geldi.
ŞAMPİYON SHAKHTAR SEZONU MAĞLUBİYETLE NOKTALADI
Sezonun son haftasında Kolos Kovalivka ile karşılaşan Shakhtar sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
21 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ
Sezonu yenilgiyle noktalayan Ukrayna şampiyonunun ligde yakaladığı 21 maçlık namağlup serisi de böylelikle son buldu.
Shakhtar ligdeki son mağlubiyetini 5 Ekim 2025'te LNZ Cherkasy'e 4-1 yenilerek almıştı.