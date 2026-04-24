Deplasmanda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan Shakhtar Donetsk, ligde liderliğini sürdürdü.
Arda Turan yaşananlara dayanamadı federasyona isyanı etti
Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, Ukrayna Premier Ligi 21. hafta erteleme maçında Zorya Luhansk’ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından federasyona yönelik eleştirilerde bulundu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi LNZ Cherkasy ile arasındaki puan farkını 6’ya yükseltti.
Karşılaşma sonrası konuşan Arda Turan, ülkedeki savaş koşullarının takım üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Uzun yolculukların oyuncular üzerinde ciddi bir yorgunluk yarattığını belirten genç teknik adam, bu durumun sadece fiziksel değil zihinsel açıdan da etkili olduğunu vurguladı.
Turan, oyuncuların kas ve fiziksel toparlanmasının mümkün olabildiğini ancak zihinsel yenilenmenin aynı hızda gerçekleşmediğini ifade etti.
Mevcut şartlarda sürecin zor ilerlediğini dile getiren teknik direktör, federasyonun bu konuda çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.
Oyuncuların geleceği açısından sağlıklarının öncelikli olduğunu belirten Turan, genç futbolcuları korumakta güçlük yaşadığını ve onları yalnızca sporcu değil aynı zamanda birer yol arkadaşı olarak gördüğünü aktardı.
Tüm zorluklara rağmen mücadeleye devam edeceklerini belirten Turan, şartlar ne olursa olsun geri adım atmayacaklarını ifade etti.