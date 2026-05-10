Yeniçağ Gazetesi
10 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Arda Turan tarih yazdı: Shakhtar Ukrayna'da şampiyon oldu

Arda Turan tarih yazdı: Shakhtar Ukrayna'da şampiyon oldu

Arda Turan Shakhtar Donetsk’in başına geçtiği ilk sezonda Ukrayna Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Bitime üç hafta kala deplasmanda Polvata’yı 4-0’lık ezici bir skorla mağlup eden Shakhtar Donetsk şampiyonluğunu ilan etti.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Arda Turan tarih yazdı: Shakhtar Ukrayna'da şampiyon oldu - Resim: 1

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk Ukrayna Premier Ligi’nde mutlu sona ulaştı.

1 6
Arda Turan tarih yazdı: Shakhtar Ukrayna'da şampiyon oldu - Resim: 2

Bitime üç hafta kala ligin son sırasında yer alan Polvata karşısında adeta Crystal Palace mağlubiyetinin acısını çıkaran Shakhtar Donetsk 4-0’lık skorla galibiyete ulaşarak şampiyonluğunu ilan etti.

2 6
Arda Turan tarih yazdı: Shakhtar Ukrayna'da şampiyon oldu - Resim: 3

Shakhtar, Kryskiv, Isaque Severino Silva (2) ve Lassina Traore’nin golleriyle şampiyonluğu garantiledi. Puanını 66'ya yükselterek en yakın takipçisiyle puan farkını 11'e çıkaran Shakhtar Donetsk böylelikle bir sezon sonra yeniden kupayı müzesine götürdü.

3 6
Arda Turan tarih yazdı: Shakhtar Ukrayna'da şampiyon oldu - Resim: 4

Türk futbolu adına da tarihi bir başarıya imza atan Arda Turan, Avrupa’da üst lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu.

4 6
Arda Turan tarih yazdı: Shakhtar Ukrayna'da şampiyon oldu - Resim: 5

Sezon başında takımın başına geçen genç teknik adam ilk sezonunda Shakhtar'ı Konferans Ligi'nde yarı finale taşırken Ukrayna'da da lig şampiyonu yaparak beklentileri karşıladı.

5 6
Arda Turan tarih yazdı: Shakhtar Ukrayna'da şampiyon oldu - Resim: 6

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace’a elense de savaş nedeniyle yaşadıkları tüm zorluklara rağmen takdir edilesi bir mücadele örneği gösteren Shakhtar önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro