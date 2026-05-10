Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk Ukrayna Premier Ligi’nde mutlu sona ulaştı.
Arda Turan tarih yazdı: Shakhtar Ukrayna'da şampiyon oldu
Arda Turan Shakhtar Donetsk’in başına geçtiği ilk sezonda Ukrayna Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Bitime üç hafta kala deplasmanda Polvata’yı 4-0’lık ezici bir skorla mağlup eden Shakhtar Donetsk şampiyonluğunu ilan etti.Furkan Çelik
Bitime üç hafta kala ligin son sırasında yer alan Polvata karşısında adeta Crystal Palace mağlubiyetinin acısını çıkaran Shakhtar Donetsk 4-0’lık skorla galibiyete ulaşarak şampiyonluğunu ilan etti.
Shakhtar, Kryskiv, Isaque Severino Silva (2) ve Lassina Traore’nin golleriyle şampiyonluğu garantiledi. Puanını 66'ya yükselterek en yakın takipçisiyle puan farkını 11'e çıkaran Shakhtar Donetsk böylelikle bir sezon sonra yeniden kupayı müzesine götürdü.
Türk futbolu adına da tarihi bir başarıya imza atan Arda Turan, Avrupa’da üst lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu.
Sezon başında takımın başına geçen genç teknik adam ilk sezonunda Shakhtar'ı Konferans Ligi'nde yarı finale taşırken Ukrayna'da da lig şampiyonu yaparak beklentileri karşıladı.
UEFA Konferans Ligi yarı finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace’a elense de savaş nedeniyle yaşadıkları tüm zorluklara rağmen takdir edilesi bir mücadele örneği gösteren Shakhtar önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek.