Ukrayna Premier Lig’in 26. haftasında oynanan Dinamo Kiev – Shakhtar derbisinde kazanan konuk ekip oldu.
Arda Turan şampiyonluğa koşuyor: Derbide kazanan Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig’de Dinamo Kiev’i 2-1 yenerek zirvedeki puan farkını 10’a çıkardı. Arda Turan’ın öğrencileri, önümüzdeki hafta SK Poltava’yı mağlup ederse bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu garantileyecek.Alper Talha Şimşek
Mücadelede gol perdesi 13. dakikada Ponomarenko ile açıldı. 27. dakikada Santos’un sakatlanmasıyla Tobias oyuna dahil oldu. İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
SHAKHTAR İKİNCİ YARIDA ÖNE GEÇTİ
İkinci yarıda Shakhtar, 50. dakikada Ferreira’nın golüyle skoru eşitledi. 68. dakikada Traore’nin attığı golle Donetsk ekibi öne geçti. Maçın geri kalanında başka gol olmadı ve Shakhtar, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AVANTAJ!
Bu galibiyetle Shakhtar, en yakın takipçisi LNZ Cherkasy ile puan farkını 10’a çıkardı. Önümüzdeki hafta deplasmanda SK Poltava’yı mağlup etmeleri durumunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecekler.
Arda Turan’ın ekibi, ligde 63 puanla zirvede yer alıyor ve yalnızca 1 kez mağlup oldu. Ayrıca 18 maçtır yenilgi yüzü görmediler.
GELECEK HAFTA MAÇLARI
Shakhtar Donetsk, ligin gelecek haftasında SK Poltava deplasmanında puan arayacak. Dinamo Kiev ise LNZ Cherkasy ile karşı karşıya gelecek.
AVRUPA'DA DURUM
Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi yarı final ilk maçında Polonya’da Crystal Palace’a 3-1 mağlup olmuştu. Rövanş maçı ise 7 Mayıs Perşembe TSİ 22.00’de Selhurst Park’ta oynanacak.