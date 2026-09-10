UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a konuk oldu.
SHAKHTAR İLK YARININ UZATMALARINDA GOLÜ BULDU
Philips Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmada; Shakhtar ilk yarının uzatma anlarında Gleiker Mendoza ile eşitliği bozarak devreye 1-0 önde girdi.
SERGINO DEST SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ
Arda Turan'ın öğrencileri ikinci yarının başında PSV'nin başarılı sağ beki Sergino Dest'in golüne engel olamadı.
ARDA TURAN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ SINAVINDAN BERABERLİKLE AYRILDI
Uzun süre dengede giden mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve puanlar bölüşüldü. Böylelikle Arda Turan teknik direktörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçında sahadan beraberlikle ayrıldı.