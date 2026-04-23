Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi’nde ertelenen 21. hafta maçında Zorya Luhansk ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadeleyi son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle 2-1 kazanan Shakhtar, en yakın takipçisiyle puan farkını 6'ya çıkararak şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakaladı.

SHAKHTAR MAÇA HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Shakhtar öne geçti. Prosper Obah fileleri havalandırarak ara transfer döneminde katıldığı Shakhtar Donetsk'te kulüp kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

İlk yarıda skor üstünlüğünü koruyan Shakhtar soyunma odasına 1-0 önde gitti.

ZORYA EŞİTLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıya etkili başlayan Zorya, 51'nci dakikada Malysh ile golü bularak skoru 1-1 yaptı. Bu gol sonrası mücadele uzun süre dengede devam etti.

SON SÖZÜ BONDARENKO PENALTIDAN SÖYLEDİ

Maçın son bölümünde Shakhtar baskısını artırdı. Ev sahibi ekip kazandığı penaltıda hata yapmadı ve Bondarenko 83'te topu ağlara göndererek takımını yeniden öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Shakhtar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ZİRVEDE PUAN FARKI AÇILDI

Bu sonucun ardından Shakhtar puanını 57’ye yükseltti ve ikinci sıradaki LNZ Cherkasy ile farkı 6 puana çıkardı. Zorya ise 32 puanda kalarak 9. sırada yer aldı.