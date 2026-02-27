Ukrayna Premier Ligi'nin 18. haftasında Veres Rivne'yi 1-0 mağlup eden lider Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan maç sonu açıklamalarda bulundu.

ARDA TURAN: 'SAMSUNSPOR ZORLU OLABİLİRDİ'

Konferans Ligi'nde Lech Poznan eşleşmesini değerlendiren Arda Turan Samsunspor'un gelmemesine sevindiğini belirterek, "Samsunspor ile eşleşmeyeceğiz. Onlar güçlü ve başarılı bir ekip. Kulüp başkanı benim dostum ve bu takımın ne kadar iyi organize edildiğini yakından biliyorum. Belli bir sistemle oynuyorlar, sahadaki aksiyonları rastgele değil. Onlarla olası bir karşılaşma bizim için oldukça zorlu olabilirdi." diye konuştu.

'LECH POZNAN İLE İÇ SAHA MAÇINI İZMİR'DE OYNAYABİLİRİZ'

Ayrıca Lech Poznan ile iç saha maçlarını Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynamak istediklerini açıklayan Arda Turan, "Lech ise çok saygın ve iyi organize edilmiş bir takım. Elbette savaş nedeniyle her iki maçın da Polonya’da oynanması gerekiyor. Bu yüzden iç saha karşılaşmasını Türkiye’nin İzmir şehrinde, Göztepe Stadı’na taşıma seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Maçtan hemen önce duruma bakacağız ancak şunu kesin olarak söyleyebilirim ki bizi iki zorlu mücadele bekliyor.” dedi.