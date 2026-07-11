Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Polissya'nın teknik direktörü Ruslan Rotan, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamalarda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'ten övgüyle bahsetti.

Deneyimli teknik adam, Arda Turan'ın özellikle savunma organizasyonuna yaptığı dokunuşlara dikkat çekti.

'ARDA TURAN TAKIMIN EKSİĞİNİ GİDERDİ'

Shakhtar'ın gelecek sezon çok daha güçlü bir takım olacağını söyleyen Rotan, Arda Turan'ın kısa sürede önemli bir değişim yarattığını ifade etti.

Rotan, "Shakhtar'ın gelecek sezon daha da güçlü olacağına inanıyorum. Çok kaliteli, topla iyi oynayan ve hızlı futbolculara sahipler. Ayrıca çok iyi bir teknik direktörleri var. Son yıllarda takımın en zayıf noktası olan savunma oyununu düzeltti." dedi.

'ARTIK ÇOK DİSİPLİNLİLER'

Shakhtar'ın savunma performansındaki yükselişe dikkat çeken Ukraynalı teknik adam, "Bugün çok disiplinli bir takım haline geldiler. Savunma oyunları önemli ölçüde gelişti ve bunun daha da iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN EN BÜYÜK RAKİP'

Yeni sezonda şampiyonluk yarışının zorlu geçeceğini belirten Rotan, Shakhtar'ın en güçlü aday olduğunu söyledi.

Ukraynalı teknik adam, "Önümüzde güçlü bir rakip ve son şampiyon Shakhtar var. Ancak yenilmez takım yok. Dinamo Kiev, LNZ, Karpaty, Kolos ve diğer iddialı ekipler de şampiyonluğu hedefliyor. Biz de onlarla rekabet edeceğiz." diye konuştu.

ARDA TURAN DA ROTAN'A HAYRANLIĞINI DİLE GETİRMİŞTİ

İki teknik adam arasındaki karşılıklı saygı daha önce de dikkat çekmişti.

Arda Turan, geçtiğimiz sezonun son haftalarında Polissya'yı yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada Ruslan Rotan için, "Meslektaşım Sayın Ruslan Rotan'dan da bahsetmek istiyorum. İnanılmaz bir iş çıkarıyor ve Polissya'nın oyununa gerçekten hayranım." ifadelerini kullanmıştı.