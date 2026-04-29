UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace yarı finalde karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak kritik mücadele öncesinde Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan açıklamalarda bulundu.

“SADECE DUYGULARLA HAREKET EDERSEK HATA YAPARIZ”

Arda Turan, finale yükselmek istediklerini belirterek, “Buraya kadar gelmişken daha iyisini yapmak ve finale gitmek istiyoruz. Heyecanlıyız ancak sadece duygularla hareket edersek hata yaparız. Sabırlı olmalı ve taktiğe bağlı kalmalıyız” ifadelerini kullandı.

“ONLARIN AÇTIĞI YOLDAN İLERLİYORUZ”

UEFA organizasyonlarında 3 yıl sonra yarı finale çıkan ilk Türk teknik direktör olmasıyla ilgili de konuşan Turan, “Fatih Terim, Adnan Süvari, Mustafa Denizli ve Aykut Kocaman çok kıymetli isimler. Onların açtığı yoldan ilerlemek ve taşıdıkları bayrağı daha ileriye götürmek bizim için çok değerli” dedi.