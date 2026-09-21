Ukrayna Kupası'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleştirilirken Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev ile eşleşti.

Ukrayna futbolunun iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek eşleşmenin ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, kura sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'HER TEKNİK DİREKTÖRÜN HAYALİ'

Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Haber akışında 'Shakhtar ve Dinamo Kiev, Ukrayna Kupası son 16 turunda karşılaşacak' başlığını görünce çok heyecanlandım. Büyük maçlar bir teknik direktör için her zaman harika bir fırsattır. Aslında bu her teknik direktörün hayalidir. Bu nedenle hayalimin gerçekleşmesinden dolayı mutluyum.

'UKRAYNA'DAKİ EN İYİ PERFORMANSLARIMIZDAN BİRİYDİ'

Aynı turnuvada geçen yıl yine aynı turda Dinamo Kiev ile oynadığımız karşılaşmayı da hatırlıyorum. Genel olarak sonuç bizim açımızdan başarısız olsa da o maçı hatırlıyorum; 60 dakika boyunca topa tamamen hükmettik. Bunun Ukrayna'da bulunduğum süre içerisindeki en iyi performanslarımızdan biri olduğuna eminim.

O zamandan bu yana da önemli ölçüde ilerleme kaydettik, birçok noktayı analiz ettik ve Dinamo Kiev maçına kendimizin daha iyi bir versiyonu olarak çıkmaya hazır olacağız."