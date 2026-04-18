Beşiktaş’ta sezon sonunda Ersin Destanoğlu ile yollar ayrılabilir. 2013’ten bu yana siyah-beyazlı formayı giyen kalecinin sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve geleceğinin henüz netleşmediği belirtildi.

Başarılı kaleciye gelen teklifler ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.

ARDA TURAN TAKİPTE

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Belçika ekipleri Westerlo ve Club Brugge, Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor. Ayrıca Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk’in de 25 yaşındaki kaleciyi takip ettiği ifade edildi.

SERDAL ADALI KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Fatih Doğan’ın aktardığına göre, “Ersin Destanoğlu hiç yönetime gidip ‘ben kalmak istiyorum’ dememiş.”

Serdal Adalı ise şu ifadeleri kullandı: “Ersin bizim çocuğumuz, gitmek isterse yardımcı oluruz. Ama kalmak isterse 1 kaleci daha alacağımızı bilmek kaydıyla maaşını iyi seviyeye çıkarırım.”

Bu doğrultuda Ersin Destanoğlu’nun transferi konusunda yönetimden herhangi bir zorluk çıkarılmayacağı ve oyuncunun kararına göre hareket edileceği belirtildi.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan Ersin Destanoğlu, 8 maçta kalesini gole kapatırken toplam 27 gol yedi.