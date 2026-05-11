Red Bull sporcusu Arda Saatçi, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Ölüm Vadisi Ulusal Parkı’ndaki Badwater Havzası’ndan başlayarak Santa Monica İskelesi’ne uzanan 600 kilometrelik ultra maratonu tamamladı.

Ekstrem koşullarıyla bilinen parkurda mücadele eden Saatçi, çevrim içi olarak da takip edilen yarışı 123 saat 21 dakika 10 saniyede bitirdi. Zorlu koşunun sonunda sporcu, bitiş çizgisinde çok sayıda sporsever tarafından karşılandı.

Yarışın ardından eski milli futbolcu Hamit Altıntop, Arda Saatçi’yi tebrik ederek Kenan Yıldız imzalı milli takım formasını hediye etti.

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu da yarış süresince görüntülü görüşme yaparak sporcuya moral desteğinde bulundu.

Maratonu tamamladıktan sonra açıklama yapan Arda Saatçi, organizasyon boyunca kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Sporcu, hayallerin peşinden gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, zorluklara rağmen ilerlemenin önemine dikkat çekti ve kendi yolunu çizmenin değerini ifade etti.