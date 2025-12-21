Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe evinde Samsunspor'u konuk etti. Üst sıraları hedefleyen iki takım sahada büyük bir mücadele verdi. Ev sahibi İzmir ekibi 23'te öne geçti. Juan'ın sol kanattan getirip ceza sahasında çizgiye indikten sonra çevirdiği topla kale sahası içerisinde buluşan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

29'da Samsunspor eşitliği bulmaya yaklaştı. Soner Gönül'ün sol kanattan ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı. 40'da Göztepe tehlikeli geldi. Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Heliton'un vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan Bekiroğlu'nun yakın mesafeden sert şutunda top direğin üstünden auta çıktı.

İkinci yarıda da Göztepe'nin üstünlüğü vardı. 47'de Samsunspor atağında Soner Gönül'ün kafasıyla sektirdiği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahasına girdikten sonra şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı. 68'de Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan, orta sahadan getirdiği topu sağ kanattan hızla çıkan Arda Okan Kurtulan'a aktardı. Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşanda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. Karşılaşma Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla İzmir ekibi ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada tamamladı. Samsunspor ise 25 puanda kaldı.